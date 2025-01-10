Премьер Трюдо не поверил угрозам Трампа присоединить Канаду к США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что публичные заявления избранного президента США о присоединении Канады являются отвлекающим маневром на фоне угроз введения пошлин, и превращения страны в отдельный штат не произойдет.
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