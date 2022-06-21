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Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных во время спецоперации. Ефрейтор Валерий Оськин в составе роты выполнял боевую задачу по занятию высоты в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам.

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