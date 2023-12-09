РФ обсуждает финансирование Фонда потерь и ущерба из замороженных резервов

Глава делегации РФ на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP28), специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Москва обсуждает возможность финансировать недавно созданный фонд организации для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся странам с помощью замороженных резервов.