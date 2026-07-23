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Невролог объяснил, как отличить усталость от инсульта

Невролог объяснил, как отличить усталость от инсульта

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Главный внештатный специалист-невролог минздрава Московской области Максим Сутормин в беседе с "Радио 1" 23 июля рассказал, как отличить обычную усталость от первых симптомов инсульта.

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