Невролог объяснил, как отличить усталость от инсульта

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Главный внештатный специалист-невролог минздрава Московской области Максим Сутормин в беседе с "Радио 1" 23 июля рассказал, как отличить обычную усталость от первых симптомов инсульта.
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