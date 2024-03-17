За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к валютному рынку. Он может быть волатилен после выборов президента, сообщила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.
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