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За чем следить инвестору на этой неделе

За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к валютному рынку. Он может быть волатилен после выборов президента, сообщила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.

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