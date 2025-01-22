Доходы российского бюджета в декабре выросли до рекордного уровня, несмотря на новые «сильнейшие» санкции, — Bloomberg

Доходы РФ выросли до рекордного уровня в прошлом месяце даже после того, как США ввели новый мощный пакет санкций против банковского сектора, направленного на срыв внешнеторговых платежей и ограничение поступлений от экспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)