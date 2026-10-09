РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Более 850 тысяч поездок за месяц совершили по Рублево-Архангельской линии — Собянин

На Рублево-Архангельской линии метро чаще всего пользуются станциями «Бульвар Генерала Карбышева», «Звенигородская» и «Деловой центр».

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