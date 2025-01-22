Челябинский эколог Безруков предложил поменять анализ погоды для отмены занятий

Более тщательно подходить к анализу погоды для отмены занятий в Челябинске предложил экс-заместитель министра экологии области Виталий Безруков после жалоб родителей, чьи дети мерзли 22 января при походе в школу.
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