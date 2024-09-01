Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вера смелых
    Если вы не видите, чем автор поста отличается от аоенкурвятника, то кто вам доктор? И дело не в плохом зрения и слухи...План А... план Б....
  • Вера смелых
    💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍План А... план Б....
  • Авас Анекак
    повесить 100 баллов раз пиндосы в этом учавстовали значит как минимум Юсуповы работали на пиндосов а это изменаТайные роды в США...

Из команды Шойгу осталось шесть человек: кого убрали в результате «чисток» в Минобороны

Из команды Шойгу осталось шесть человек: кого убрали в результате «чисток» в Минобороны

Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арест одного из самых приближенных к бывшему министру обороны Сергею Шойгу подчиненных, генерала армии Павла Попова, продолжил серию громких дел, связанных с коррупцией в Минобороны РФ.

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