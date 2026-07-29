На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink

Противник сетует, что у российской армии фиксируется резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия системам американской спутниковой связи Starlink.
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