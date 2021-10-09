Расписание трансляций Northern Ireland Open 2021

﻿9-17 октября, Открытый чемпионат Северной Ирландии 2021 (рейтинговый), Waterfront Hall, Белфаст, Северная Ирландия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп Northern Ireland Open 2021 Все новости и результаты Northern Ireland Open 2021 Квалификация Northern Ireland Open 2021 Результаты, турнирная таблица Northern Ireland Open 2021 Видео Northern Ireland Open 2021 Голосование: Northern Ireland Open 2021 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Открытого чемпионата Северной Ирландии 2021 по снукеру 9 октября Первый день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 10 октября Второй день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 11 октября Третий день — 1 раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 12 октября Четвёртый день — 1 раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 12 октября Пятый день Прямые трансляции [свернуть] 13 октября Шестой день Прямые трансляции [свернуть] 14 октября Седьмой день Прямые трансляции [свернуть] 15 октября Восьмой день Прямые трансляции [свернуть] 16 октября Девятый день Прямые трансляции [свернуть] 17 октября Десятый день Прямые трансляции [свернуть] Не смогли посмотреть матчи с прямом эфире, смотрите в записи игры Northern Ireland Open 2021 по снукеру СМОТРИТЕ ВИДЕОПОВТОРЫ МАТЧЕЙ 1 квалификационного раунда >> Поделиться с друзьями:.