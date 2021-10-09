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  • Snookerist
    Дискуссия - всегда хорошо) С наступившим вас Новым годом!)Конец целой эпохи
  • alex stephenson
    Был неправ.Прошу извинить.Тем не менее неуместным свой комментарий не считаю-какой-никакой,а диспут получился...Конец целой эпохи
  • Snookerist
    Может стоит внимательнее читать, прежде чем писать неуместные комментарии?? Где вы увидели, что бы писалось, что Дэви...Конец целой эпохи

Расписание трансляций Northern Ireland Open 2021

Расписание трансляций Northern Ireland Open 2021

﻿9-17 октября, Открытый чемпионат Северной Ирландии 2021 (рейтинговый), Waterfront Hall, Белфаст, Северная Ирландия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп Northern Ireland Open 2021 Все новости и результаты Northern Ireland Open 2021 Квалификация Northern Ireland Open 2021 Результаты, турнирная таблица Northern Ireland Open 2021 Видео Northern Ireland Open 2021 Голосование: Northern Ireland Open 2021 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Открытого чемпионата Северной Ирландии 2021 по снукеру 9 октября Первый день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 21:00 мск [свернуть] 10 октября Второй день — 1 квалификационный раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 11 октября Третий день — 1 раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 12 октября Четвёртый день — 1 раунд Прямые трансляции начало трансляции 12:00 мск начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 17:00 мск начало трансляции 21:00 мск начало трансляции 22:00 мск [свернуть] 12 октября Пятый день Прямые трансляции [свернуть] 13 октября Шестой день Прямые трансляции [свернуть] 14 октября Седьмой день Прямые трансляции [свернуть] 15 октября Восьмой день Прямые трансляции [свернуть] 16 октября Девятый день Прямые трансляции [свернуть] 17 октября Десятый день Прямые трансляции [свернуть] Не смогли посмотреть матчи с прямом эфире, смотрите в записи игры Northern Ireland Open 2021 по снукеру СМОТРИТЕ ВИДЕОПОВТОРЫ МАТЧЕЙ 1 квалификационного раунда >> Поделиться с друзьями:.

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