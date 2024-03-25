Экспериментальное лечение рака уничтожает раковые клетки без использования каких-либо лекарств

Один из последних методов лечения рака, изобретенных учеными, использует «скрытую атаку троянского коня», чтобы побудить раковые клетки к самоуничтожению — и все это без использования каких-либо лекарств.
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