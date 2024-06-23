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В Ноябрьске ограничат скоростной режим для электросамокатов

В Ноябрьске ограничат скоростной режим для электросамокатов

Решение приняли на заседании комиссии по безопасности движения. Кататься в скверах, на общественных территориях, спортивных и детских площадках, в 8 микрорайоне и по дорожкам в парке можно будет со скоростью не более 15 километров в час.

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