Архангельская область отправила на переработку шесть тонн батареек

Партию отработавших срок батареек из Архангельска и Северодвинска вывезли на спецпредприятие в Ярославскую областьАрхангельская область достигла значительного прогресса в сборе и отправке на переработку старых использованных батареек.
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