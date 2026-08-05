Жесть на «Лукойл-Арене»: Даку уже в «Спартаке», торсида скандировала «Косово је Србија», а ОМОН жестко вязал фанатов в перерыве

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао, форвард «Рубина» Мирлинд Даку, о котором СМИ пишут, что «красно-белые» выкупили его из Казани, выплатив всю сумму отступных, а также главный тренер сборной России Валерий Карпин были замечены в одной ложе во время матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб разгромил «Оренбург» (5:1).