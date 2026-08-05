Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Жесть на «Лукойл-Арене»: Даку уже в «Спартаке», торсида скандировала «Косово је Србија», а ОМОН жестко вязал фанатов в перерыве

Жесть на «Лукойл-Арене»: Даку уже в «Спартаке», торсида скандировала «Косово је Србија», а ОМОН жестко вязал фанатов в перерыве

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао, форвард «Рубина» Мирлинд Даку, о котором СМИ пишут, что «красно-белые» выкупили его из Казани, выплатив всю сумму отступных, а также главный тренер сборной России Валерий Карпин были замечены в одной ложе во время матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб разгромил «Оренбург» (5:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии