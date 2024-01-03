Маринады для свинины делают мясо сочным и мягким. 10 рецептов от шефов

Маринад очень быстро делает любую свинину вкуснее – он размягчает волокна и отдает мясу свой вкус. По этой простой причине свинине можно придать очень много вкусовых оттенков – нужно лишь изменять состав маринада.
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