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Пирамида Хефрена скрывает город-призрак. Загадочное открытие итальянских учёных

Пирамида Хефрена скрывает город-призрак. Загадочное открытие итальянских учёных

Под пирамидой Хефрена, возможно, скрыт целый город, построенный загадочной цивилизацией.Итальянские учёные заявили об обнаружении гигантского подземного комплекса под пирамидой Хефрена, который, по их мнению, может оказаться затерянным городом древней цивилизации, существовавшей задолго до Древнего Египта.

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