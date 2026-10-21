NEWS.ru Автор: Валентин Меликов Москва разгромила и уничтожила «коалицию желающих», которая еще два года назад рассуждала, как будет делить «репарации после победы над Россией».
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Далеко не всё так оптимистичненько. Вот сменится Трамп, и чо?.. Мы только тогда "опустим" Запад, когда сменим все русофобские элиты Запада. Но ведь мы этим даже не занимаемся - Венгрия и Сербия тому пример.
"Решающий ход Кремля, Москва им устроила, Россия разгромила".... Пурга сплошная! Путин запад... уже много лет предупреждает - что их действия обернутся для них последствиями, бумерангом, что они сами всё разрушают и нарушают.
Команда Дони сделала правильную ставку! Им еще может хватить времени что бы выйти сухими из пучины,- которую сами организовали,- правда другим составом,- но тем не менее! Палка о двух концах и лупит обеими если правильно держать!
Конечно же это годится только для лозунга - "Москва разгромила и уничтожила «коалицию желающих»".
Эту "коалицию" создавали для того, чтобы ослабить Россию экономически, вызвать внутренние беспорядки и потом "поделить на кусочки" сначала Украину, а потом и Россию тоже.
Но этим "лидерам" чётко объяснили - сунитесь со своими "миротворческими силами" на Украину и будут неслабые удары по ним, а потом и по территории самих из «коалицию желающих». Трамп это понял вполне определённо, не любит он когда его "движуху" против Ирана в евроНАТО не поддержали.
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Не согласен с определением, типа: "бучу в Европе русские устроили"! Выгодно это нам? ДА !!! Мне кажется - всё гораздо ГЛУБЖЕ !!!
Во главе нашего государства находится знаток ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ, главный принцип которых - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ СОПЕРНИКА В СВОЮ ПОЛЬЗУ !!! Уверен : сами мы в Европу не лезем - но сделать так, чтобы туда полезли США ...
Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
Трампа можно слушать, но не надо слышать, т.к. допустить США на Украину. равносильно их победе и нашему поражению, что нельзя допустить под любым благовидным предлогом и под любым, даже самым вкусным и красивым, соусом
Скорее бы.
Трамп конечно заменит Зеленского, А ВОТ НА УКРАИНУ ЗАЙДУТ США и ЕВРОСОЮЗ... И ВВЕДУТ ТУДА НАТО .... САМИМ НУЖНО ДОБИВАТЬ ЖЫДО-БАНДЭРЬЕ НА УКРАИНЕ!!