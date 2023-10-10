Авиагруппа ВКС нанесла удары по автомосту в районе Торского в ДНР — 594-й СВО

Новый, 594-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успешной работе тактической авиагруппы ВКС РФ, разбившей автомобильный мост и три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Торское на краснолиманском направлении.
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