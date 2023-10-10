smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Смешно! Армения САМА признаёт, что эта территория ей не принадлежит. Какие такие гарантии от России были не выполнены...Кургинян: межеумо...
  • Владислав Петряев
    Израиль никогда не пойдёт на признание такого государства и схватки будут бесконечными или Хамас будет уничтожен вмес...Кремль: Путин с Э...
  • Валентин Щербаков
    Слышь, ты, армяшка продажная и позорная Пашинян, не тебе решать и советы давать по миротворцам, ты дерьмо  и гнида ар...Пашинян: если мир...

Авиагруппа ВКС нанесла удары по автомосту в районе Торского в ДНР — 594-й СВО

Авиагруппа ВКС нанесла удары по автомосту в районе Торского в ДНР — 594-й СВО

Новый, 594-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успешной работе тактической авиагруппы ВКС РФ, разбившей автомобильный мост и три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Торское на краснолиманском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх