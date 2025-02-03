Samsung Galaxy S25 Ultra оказался хуже предшественника в тестах на прочность Популярны...

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался хуже предшественника в тестах на прочностьПопулярный YouTube-канал JerryRigEverything, известный своими экстремальными испытаниями гаджетов на прочность, протестировал новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra.
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