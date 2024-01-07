Дореволюционные рождественские открытки

Раньше сочельник и Рождество по традиции петербуржцы праздновали дома, в кругу семьи. В Сочельник на стол ставили сочиво и другие постные яства, а с первой звездой — 12 блюд по числу учеников Иисуса Христа.
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