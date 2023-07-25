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Бастрыкин назвал попытку атаковать Крымский мост новым примером того, что для властей Украины чужды любые моральные принципы

Бастрыкин назвал попытку атаковать Крымский мост новым примером того, что для властей Украины чужды любые моральные принципы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин назвал произошедшую некоторое время назад попытку атаковать Крымский мост новым примером того, что для властей Украины чужды любые моральные принципы.

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