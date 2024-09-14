Российский посол обвинил США в подрыве отношений России и Аргентины

Обвинения в адрес телеканала RT являются злонамеренной попыткой США ухудшить отношения РФ и Аргентины, заявил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов, 14 сентября сообщило российское посольство в Буэнос-Айресе в пресс-релизе.
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