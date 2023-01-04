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Аллегри про 1:0 с «Кремонезе»: «Непростая победа, допустили много ошибок. Сделали еще один шаг вперед»

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Кремонезе» (1:0). «Мы знали, что будет трудно, «Кремонезе» – команда, которая много прессингует и бегает, а мы допустили много технических ошибок.

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