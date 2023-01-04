Аллегри про 1:0 с «Кремонезе»: «Непростая победа, допустили много ошибок. Сделали еще один шаг вперед»

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Кремонезе» (1:0). «Мы знали, что будет трудно, «Кремонезе» – команда, которая много прессингует и бегает, а мы допустили много технических ошибок.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии