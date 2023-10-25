Проблема нашего флота в том, что всё происходит реактивно: ответы на угрозы со стороны врага, отражение атак, ремонт повреждённых кораблей.
Новая угроза России приходит с моря: Удар примут русские корабли. И не только
Комментарии
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Ратник Ратник
Утопить британский эсминец или АПЛ. И всё сразу закончится. А торпеда в борт, она национальности не имеет....
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4 д.
Серж Брукс
Если известно где готовят спецов по подводным диверсиям, то почему их до сих пор не разбомбили?Почему доставляются дальнобойные ракет?На границах с сопредельными государствами не должно быть никакой жд инфраструктуры.
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4 д.
СБ
Серж Брукс
Чтобы победить укров необходимо чтобы снаряды доставляемые НАТО на руках доставляли к бандеровским пушкам,а не по железной дороге.
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4 д.
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