Новая угроза России приходит с моря: Удар примут русские корабли. И не только

Утопить британский эсминец или АПЛ. И всё сразу закончится. А торпеда в борт, она национальности не имеет....

Серж Брукс

Если известно где готовят спецов по подводным диверсиям, то почему их до сих пор не разбомбили?Почему доставляются дальнобойные ракет?На границах с сопредельными государствами не должно быть никакой жд инфраструктуры.