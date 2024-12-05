Экономист Корнеев: цифровой рубль можно потратить строго на указанные цели

Использование цифрового рубля в расчетах в рамках государственного бюджета имеет множество плюсов. В том числе можно предусмотреть статьи расходов, на которые будут направлены средства – потратить их на что-то другое будет нельзя, объяснил RT экономист Валерий Корнеев.