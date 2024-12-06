Square Enix прекращает поддержку яркого шутера Foamstars Японский издатель и разрабо...

Square Enix прекращает поддержку яркого шутера FoamstarsЯпонский издатель и разработчик видеоигр, компания Square Enix, принял решение прекратить поддержку кооперативного шутера от третьего лица Foamstars, релиз которого случился в феврале этого года.
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