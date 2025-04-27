Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Дьявола  лично  видели?  Или приснился в наркотическом бреду?Согласен уйти из ...
  • Владимир Акулов
    Никогда не курил... Ко мне в Новосибирске еще в 90-е г. подошли 2 молоденькие девушки с рекламой ...Согласен уйти из ...
  • Irina Krasnova
    Спасибо,  все правильно написали! А на западе тебе и страховку медицинскую не продадут,  если ты куришь!Согласен уйти из ...

Так я научилась задерживать поезда

Так я научилась задерживать поезда

Все поезда из Питера прибывают на первый путь, прямо один за другим, с разницей пять-десять минут. Я спокойно сидела на скамеечке, ждала свой состав, лакомилась лапкой цыплёнка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Да, досталось вам всем.
Ответить
2 д.
Элеонора Коган
Зато котик - супер!!
Ответить
2 д.
Ведищева Елена
меня однажды так не пустили в поезд. Проводница не пустила, я не добежала вагона четыре. А еще одной девушке только один вагон оставался, и ее не пустили. Очень обидно было(( Но хорошо, что мы на перроне встретились - вместе легче и проще было сдавать билеты, покупать новые, ждать поезда... Мне было 19, девушке 22.
Ответить
1 д.
наверх