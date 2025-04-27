Все поезда из Питера прибывают на первый путь, прямо один за другим, с разницей пять-десять минут. Я спокойно сидела на скамеечке, ждала свой состав, лакомилась лапкой цыплёнка.
Так я научилась задерживать поезда
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, досталось вам всем.
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2 д.
Элеонора Коган
Зато котик - супер!!
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2 д.
Ведищева Елена
меня однажды так не пустили в поезд. Проводница не пустила, я не добежала вагона четыре. А еще одной девушке только один вагон оставался, и ее не пустили. Очень обидно было(( Но хорошо, что мы на перроне встретились - вместе легче и проще было сдавать билеты, покупать новые, ждать поезда... Мне было 19, девушке 22.
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1 д.
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