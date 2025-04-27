Так я научилась задерживать поезда

Ведищева Елена

меня однажды так не пустили в поезд. Проводница не пустила, я не добежала вагона четыре. А еще одной девушке только один вагон оставался, и ее не пустили. Очень обидно было(( Но хорошо, что мы на перроне встретились - вместе легче и проще было сдавать билеты, покупать новые, ждать поезда... Мне было 19, девушке 22.