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Дикий Юг - Природа Юга России

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НАТО усиливает свои военные позиции на границах с Россией

НАТО усиливает свои военные позиции на границах с Россией

 Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher Важные новости России за неделю  сообщают о том, что постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявил, что Североатлантический альянс активно наращивает свои силы на границах с Россией и Беларусью.

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