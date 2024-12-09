НАТО усиливает свои военные позиции на границах с Россией

Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher Важные новости России за неделю сообщают о том, что постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявил, что Североатлантический альянс активно наращивает свои силы на границах с Россией и Беларусью.
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