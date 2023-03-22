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Дорофеев забил «Ванкуверу». У него 4+2 в последних 5 играх

Дорофеев забил «Ванкуверу». У него 4+2 в последних 5 играх

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в матче с «Ванкувером» (4:3). Всего в 8 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 6 (4+2) очков, при этом все они были набраны в последних 5 матчах.

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