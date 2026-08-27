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Родри о дебюте за «Барсу»: «Я очень рад и доволен победой. Лето было долгим, все сложилось так, как я хотел – пора возвращаться в прежний ритм»

Родри поделился эмоциями после дебюта за «Барселону». Испанский полузащитник, перешедший в каталонскую команду из «Манчестер Сити» за 76,5 млн евро, вышел на замену во 2-м тайме домашнего матча Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).

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