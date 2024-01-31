Выбираем лучший внедорожник — выигрываем Ладу!

Такого обилия автоновинок, как в 2023 году, мы давно не видели. Даже в сегменте внедорожников их оказалось четыре, один из которых – российский! Вы уже определились с любимчиками? Значит, пришло время голосовать! Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024.