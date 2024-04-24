Андрей Клычков сообщил о решении установить укрепсооружения на территории Орла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 24 апреля провел очередной прямой эфир в соцсетях. В нем он рассказал о своей позиции по поводу «наливаек», установке укрепсооружений и формате мероприятий на 9 мая, а также пригласил орловцев на открытие фонтана.