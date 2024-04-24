НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

1 подписчик

Андрей Клычков сообщил о решении установить укрепсооружения на территории Орла

Андрей Клычков сообщил о решении установить укрепсооружения на территории Орла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 24 апреля провел очередной прямой эфир в соцсетях. В нем он рассказал о своей позиции по поводу «наливаек», установке укрепсооружений и формате мероприятий на 9 мая, а также пригласил орловцев на открытие фонтана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх