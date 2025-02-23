Экс-родственница следователя лишилась дома после его ареста

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась Анастасия Избенко, бывшая жена брата экс-следователя центрального аппарата ведомства Александра Избенко, который обвиняется в краже вещественных доказательств.
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