Пострадавший при взрыве на севере Москвы недавно выиграл суд у застройщика

Как стало известно СМИ, решение в пользу Торгашовых вынес в апреле Головинский суд столицы. Речь шла о срыве сроков сдачи дома по Молжаниновскому шоссе, где супруги купили квартиру, внеся за нее 9,7 млн рублей.