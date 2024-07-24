Пострадавший при взрыве на севере Москвы недавно выиграл суд у застройщика

Как стало известно СМИ, решение в пользу Торгашовых вынес в апреле Головинский суд столицы. Речь шла о срыве сроков сдачи дома по Молжаниновскому шоссе, где супруги купили квартиру, внеся за нее 9,7 млн рублей.
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