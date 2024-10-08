Театр абсурда
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Театр абсурда

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До ликвидации Зеленского остался один приказ

До ликвидации Зеленского остался один приказ

Что Зеленский начал ощутимо подванивать, то есть протухать, его западные кураторы осознали уже после оглушительного провала «победного контрнаступа» 2023 года, который нелегитимный президент Украины обещал закончить в Кремле, но закончил кладбищами размера XXXL по всей Незалежной.

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