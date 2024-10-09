Десять стран отказали России в правовой помощи AlexCoderДесять стран отказали России в правовой помощи AlexCoder Больше всего трудностей возникло в ЕС Россия запросила правовой помощи у нескольких государств по вопросам соблюдения законодательства страны.
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