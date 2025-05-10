Ради лайков в TikTok школьники стали массово втыкать в порты Chromebook мет...

Ради лайков в TikTok школьники стали массово втыкать в порты Chromebook металлические предметыВ TikTok распространился новый опасный челлендж, в котором американские школьники намеренно портят выданные учебными заведениями хромбуки.
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