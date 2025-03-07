Ефимов: на востоке столицы построили 59 домов по реновации

С начала реализации программы реновации на востоке Москвы было построено 59 новых жилых комплексов, расположенных в 12 районах округа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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