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Ефимов: на востоке столицы построили 59 домов по реновации

Ефимов: на востоке столицы построили 59 домов по реновации

С начала реализации программы реновации на востоке Москвы было построено 59 новых жилых комплексов, расположенных в 12 районах округа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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