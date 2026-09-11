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ЦБ не смог снизить ставку из-за инфляции

ЦБ не смог снизить ставку из-за инфляции

Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, как и ожидало большинство экспертов.

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