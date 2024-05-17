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Картина Репина «Приплыли»— что означает эта фраза и почему она удивила бы художника

Картина Репина «Приплыли»— что означает эта фраза и почему она удивила бы художника

Крылатая фраза «картина Репина „Приплыли“» означает безвыходную, но не критическую ситуацию. Мы с детства уверены, что она имеет отношение к творчеству великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина, но сам художник был бы удивлен, услышав об этой своей работе.

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