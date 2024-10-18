Полиция задержала 21-летнего дебошира после драки в троллейбусе на улице Зины Портновой

Минувшей ночью на одном из троллейбусных маршрутов в городе произошла драка между двумя мужчинами. По данным полиции, один из них, 21-летний молодой человек, спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, после чего ударил его и брызнул в лицо перцовым баллончиком.
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