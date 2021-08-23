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Никитюк с иголкой у шеи показала, как "спасает" лицо у косметолога: фото без фильтров

Никитюк с иголкой у шеи показала, как "спасает" лицо у косметолога: фото без фильтров

Ведущая Леся Никитюк показала на приеме у косметолога, как ей обычно помогают привести себя в порядок  Никитюк не скрывает, что регулярно посещает своего косметолога, ходит на массажи и эндосферу, чтобы поддерживать кожу подтянутой и упругой.

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