Никитюк с иголкой у шеи показала, как "спасает" лицо у косметолога: фото без фильтров

Ведущая Леся Никитюк показала на приеме у косметолога, как ей обычно помогают привести себя в порядок Никитюк не скрывает, что регулярно посещает своего косметолога, ходит на массажи и эндосферу, чтобы поддерживать кожу подтянутой и упругой.