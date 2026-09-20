iPhone 18 Pro получил встроенного детектива подделок: как Apple проверяет, что фото настоящее

Apple разобралась в том, как бороться с цифровыми двойниками фотографий. По сообщениям Techinsider.ru, технологический гигант официально раскрыл принцип работы новой системы проверки аутентичности снимков на флагманском смартфоне.
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