В новогодние каникулы в лагерях отдохнут свыше 7 тыс. детей из Татарстана

В лагерях Татарстана и за его пределами пройдут новогодние каникулы для более 7 тысяч детей. Программы подготовили 41 стационарная оздоровительная организация, в том числе три лагеря в Марий Эл и Крыму, а также 16 пришкольных лагерей.