Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 14 июня, вечер

Срочное заявление руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева: Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск.