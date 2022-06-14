Мировое обозрение

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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 14 июня, вечер

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 14 июня, вечер

Срочное заявление руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине – начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева: Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск.

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