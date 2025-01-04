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«Тур де Ски» в сезоне-2025/26 сократят с семи этапов до шести. Он пройдет только в Италии

Многодневка, как и в этом году, пройдет только в Италии. «Тур де Ски» всего один раз проводился с шестью этапами – в сезоне-2021/22.

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