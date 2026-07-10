Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Анатомия фиаско: почему массированный удар США по Ирану обернулся провалом

Анатомия фиаско: почему массированный удар США по Ирану обернулся провалом

Целями иранских сил стали критические узлы американской инфраструктуры: комплексы ПВО Patriot в Кувейте, стратегические топливные хранилища армии США в Бахрейне и станция раннего предупреждения (спутниковая антенна) в Катаре.

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