Анатомия фиаско: почему массированный удар США по Ирану обернулся провалом

Целями иранских сил стали критические узлы американской инфраструктуры: комплексы ПВО Patriot в Кувейте, стратегические топливные хранилища армии США в Бахрейне и станция раннего предупреждения (спутниковая антенна) в Катаре.
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