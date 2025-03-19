В приложениях крупных банков появится спецкнопка для жертв мошенников. Как сообщили в Банке России, люди смогут оперативно сообщить о денежном переводе, выполненном по указке аферистов.
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В приложениях крупных банков появится спецкнопка для жертв мошенников. Как сообщили в Банке России, люди смогут оперативно сообщить о денежном переводе, выполненном по указке аферистов.