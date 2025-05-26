На Россию одновременно надавили 28 стран: реакция Путина удивила Китай

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Несколько дней назад состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, по итогам которого представители американской стороны заявили о намерениях продолжать дипломатические контакты с РФ.
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